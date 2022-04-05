Британцы в ярости из-за огромных счетов за электроэнергию

Жители Великобритании выразили крайнее возмущение по поводу прогнозов экономистов о росте цен на электроэнергию, вызванном событиями на Украине. Британцев предупредили, что из-за дальнейшего роста стоимости газа уровень жизни граждан серьёзно снизится, поэтому в статье, опубликованной в издании Daily Mail, им посоветовали привыкать к растущим ценам и учиться экономить электроэнергию.

Многих читателей возмутило то, что британское правительство обвиняет в кризисе кого угодно, но только не себя. Они пожаловались, что и так уже сильно экономят, но от этого им легче не становится.

"Научитесь экономить…. Они не понимают, что некоторые люди уже экономили так, что дальше некуда, остался только последний шаг: замерзнуть и умереть с голоду. Следующей зимой это нас, видимо, ждет!" — поделился переживаниями один из читателей. "Мне, конечно, жаль Украину, но она не поможет оплатить мои счета. Борису нужно перестать играть в "крутого парня" и разобраться с бардаком у себя дома", — написал другой.

Пользователи заметили, что цены в Британии росли и до событий на Украине, и обвинили в нынешнем кризисе правительство, добавив, что оно просто ищет себе оправданий.

"Цены росли задолго до того, как начались события на Украине. Правительство использует эту тему как оправдание того, что оно не умеет ничего планировать", — написал один из комментаторов. "Украина — просто удобный предлог для повышения цен, его будут использовать так же, как и Brexit, который привыкли обвинять во всем", — выразил общее мнение другой читатель.

В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество увеличился на 54%, из-за чего расходы жителей королевства на электроэнергию тоже серьёзно вырастут, примерно на 700 фунтов в год. Британцы признаются, что уже сейчас вынуждены переходить на режим жёсткой экономии.