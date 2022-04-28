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Автор Олег Артюков

Долетались: Finnair в режиме жёсткой экономии из-за запрета полётов над Россией

Экономика

Финская авиакомпания Finnair объявила о начале программы по сокращению расходов. На "оптимизации деятельности" планируется сэкономить порядка 60 миллионов евро.

Долетались: Finnair в режиме жёсткой экономии из-за запрета полётов над Россией

В первом квартале этого года убытки финской авиакомпании составили 132,9 миллиона евро. Это чуть меньше, чем в прошлом году, когда пришлось резко сократить число полётов из-за пандемии коронавируса.

Помимо "оптимизации деятельности" самолёты Finnair планируется передавать в аренду другим компаниям.

Основной причиной для перехода в режим жёсткой экономии стало закрытие для финской авиакомпании воздушного пространства России. Подобные меры были введены после того, как европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Однако по Finnair ответные меры России ударили ещё сильнее, чем по авиакомпаниям других стран Евросоюза. Финны делали ставку на азиатский рынок, отмечает издание yle. fi.

При этом в финской авиакомпании готовятся к тому, что российское воздушное пространство будет закрыто ещё очень долго. Авиакомпания открывает рейсы по новым направлениям — в города Индии и Соединённых Штатов.

Но это совсем не спасает от проблем. В апреля-мая в неоплачиваемый отпуск планируется отправить 75-155 пилотов и 110-360 бортпроводников. При этом совсем не исключён вариант, что на работу они уже не вернутся. Руководство авиакомпании планирует сделать следующий шаг в зависимости от того, сколь долго продлится нынешняя ситуация и насколько будут прибыльными рейсы в обход России.

К слову, об увеличении продолжительности полётов. В четверг в Японию с официальным визитом отправился канцлер Германии Олаф Шольц. И для его самолёта воздушное пространство России также закрыто. Так что в полёте германской делегации придётся провести на два часа больше (в одну сторону).

И ещё один момент — как-то резко сошли на нет разговоры о сокращении углеродного следа. А ведь за это много критиковали именно авиакомпании. Сократить его можно было в том числе за счёт времени полёта. Ну а поскольку воздушное пространство России для западных авиакомпаний закрыто, то и про сокращение углеродного следа, о котором столько говорили ещё год назад, можно забыть.

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Автор: Олег Артюков
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