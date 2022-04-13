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Автор Евгения Васильева

Экономист связал рост безработицы с уходом западных компаний с российского рынка

Экономика

Экономист Александр Щербаков в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал данные HeadHunter, согласно которым уровень безработицы в России после начала военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе и на Украине поднимется примерно до 5,7-7,5%.

Экономист связал рост безработицы с уходом западных компаний с российского рынка

"Я думаю, что наиболее очевидную, зримую опасность безработицы нужно ожидать со стороны тех организаций, которые принадлежат зарубежному собственнику и объявили о своём уходе из России. Если они действительно перестанут платить заработную плату и продадут или откажутся от помещений, которые они сейчас содержат, то появятся хоть и не очень большое, но заметное число безработных. Это будет заметный прирост безработицы, но всё-таки такой, с которой можно бороться и которую можно регулировать", — сказал эксперт.

Вместе с этим он отметил, что противостоять безработице помогут российские бизнесмены. Они заменят соответствующие ниши на рынке, пояснил специалист.

"Торговые ниши должны будут занять отечественные предприниматели. Насколько они смогут это сделать быстро и успешно, это уже зависит от смекалки и от тех условий, которые помогают нашим соотечественникам, а не иностранцам", — заключил Щербаков.

Ранее руководитель HeadHunter Михаил Жуков в интервью РБК предупредил, что безработица в РФ может достигнуть показателей 2009 года. Также экономист предрёк появление нового рынка труда уже к концу лета.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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