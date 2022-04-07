Правительство продлит программу туристического кэшбека

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 7 апреля, выступил с докладом о работе правительства в Государственной Думе. Среди прочего он рассказал о том, как власти будут бороться с текущим экономическим кризисом. В частности, он упомянул продление программы кэшбека для внутрироссийских туристов.

Как утверждает глава кабмина, программа будет продлена до 15 апреля. Мера затронет не менее полутора миллиона человек, которые пользовались кэшбеком для покупки билетов в различные туристические "Мекки" страны.

По словам Мишустина, мера будет иметь в целом позитивный эффект и в ряде других отраслей экономики. Это будет связано с расходами туристов на путешествия и потребление товаров и услуг в посещённых ими местах.

Несмотря на подобные льготы, падение экономики может привести к сокращению туристических поездок россиян как внутри страны, так и за рубежом. Это может иметь негативные последствия для ряда популярных курортов, вроде Черногории.