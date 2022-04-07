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Автор Степан Худяков

Правительство продлит программу туристического кэшбека

Экономика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 7 апреля, выступил с докладом о работе правительства в Государственной Думе. Среди прочего он рассказал о том, как власти будут бороться с текущим экономическим кризисом. В частности, он упомянул продление программы кэшбека для внутрироссийских туристов.

Правительство продлит программу туристического кэшбека

Как утверждает глава кабмина, программа будет продлена до 15 апреля. Мера затронет не менее полутора миллиона человек, которые пользовались кэшбеком для покупки билетов в различные туристические "Мекки" страны.

По словам Мишустина, мера будет иметь в целом позитивный эффект и в ряде других отраслей экономики. Это будет связано с расходами туристов на путешествия и потребление товаров и услуг в посещённых ими местах.

Несмотря на подобные льготы, падение экономики может привести к сокращению туристических поездок россиян как внутри страны, так и за рубежом. Это может иметь негативные последствия для ряда популярных курортов, вроде Черногории.

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Автор: Степан Худяков, Редактор: Людмила Черткова
Темы михаил мишустин
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