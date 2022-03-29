В Черногории боятся не выжить без российских туристов

Черногория, претендующая на членство в ЕС и вступившая в НАТО пять лет назад, попала в ловушку. Присоединившись к антироссийским санкциям, власти фактически поставили крест на экономике страны и благополучии народа, поскольку четверть ВВП Черногории зависит от туризма.

"Мы любим русских. И мы зависим от них", — цитирует France 24 слова директора туристического агентства Gulliver Montenegro в Будве Даники Грегович.

Как пишет издание, в этом городе создана целая индустрия для русских: работают специализированные магазины, открыты школы для детей эмигрантов. Грегович опасается, что санкции, введённые против России, больно ударят по её стране, тем более впереди открытие туристического сезона.

Иссякают и инвестиции русских — они перестали покупать роскошные виллы для отдыха на курорте. В последнее время в Будве ничего не продаётся.

"Всё прекратилось. Строительство остановилось, людям всё труднее работать", — говорит 44-летний владелец бара в Будве Йован в интервью France 24.

Пока же власти Черногории, так и не сумев сформулировать самостоятельную политику на украинском направлении и потому подпевая Брюсселю, всячески пытаются успокоить граждан, правда, пока их голоса звучат неубедительно.