Черногория, претендующая на членство в ЕС и вступившая в НАТО пять лет назад, попала в ловушку. Присоединившись к антироссийским санкциям, власти фактически поставили крест на экономике страны и благополучии народа, поскольку четверть ВВП Черногории зависит от туризма.
"Мы любим русских. И мы зависим от них", — цитирует France 24 слова директора туристического агентства Gulliver Montenegro в Будве Даники Грегович.
Как пишет издание, в этом городе создана целая индустрия для русских: работают специализированные магазины, открыты школы для детей эмигрантов. Грегович опасается, что санкции, введённые против России, больно ударят по её стране, тем более впереди открытие туристического сезона.
Иссякают и инвестиции русских — они перестали покупать роскошные виллы для отдыха на курорте. В последнее время в Будве ничего не продаётся.
"Всё прекратилось. Строительство остановилось, людям всё труднее работать", — говорит 44-летний владелец бара в Будве Йован в интервью France 24.
Пока же власти Черногории, так и не сумев сформулировать самостоятельную политику на украинском направлении и потому подпевая Брюсселю, всячески пытаются успокоить граждан, правда, пока их голоса звучат неубедительно.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.