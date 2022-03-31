Экономист выразил уверенность в запуске "Северного потока-2" в будущем

Европа не сможет отказаться от российского газа, так как в этом случае она или зимой замерзнет, или умрёт летом от жары. Некоторые страны, конечно, могут отказаться, но будут это далеко не все.

Поэтому пути решения возникшей проблемы необходимо искать путём переговоров. Такое мнение высказал президент Союза нефтегазопромышленников России, кандидат экономических наук Геннадий Шмаль в беседе с argumenti.ru.

Он считает, что дело вряд ли дойдёт до перекрытия трубы в Европу. Однако если это произойдёт теоретически, то поток возможно перенаправить на "Силу Сибири", по которой идёт лишь 25 процентов от его мощности.

Также России следует более полно использовать газ на собственные нужды, увеличивая объём переработки для разных секторов экономики, заметил эксперт.

Шмаль уверен, что сложившуюся ситуацию надо "просто пережить", а "Северный поток-2" непременно будет запущен. Для его сертификации требуется время, но сегодня Россия попала в "шторм", которого никак не ожидала, заключил экономист.