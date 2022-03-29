Хазин рассказал, как элегантно провести национализацию "сбежавших" компаний

Экономист Михаил Хазин предложил способ национализации активов "сбежавших" из России после введения санкций "за Украину" компаний. Весьма оригинальный способ.

Напомним, ранее российские власти озвучивали идею о проведении такой национализации.

По словам Хазина, это позволило бы перенаправить триллионы "иностранных" рублей, сейчас хранящихся в банках, на развитие экономики России, предотвратив любые спекуляции с валютой, вероятные при её покупке в сложившихся обстоятельствах.

Выступая в эфире Ютуб-канала "Радио аврора", экономист предположил, что национализированные объекты экономической деятельности "вряд ли" останутся госсобственностью — их, скорее всего, власти распродадут субъектам малого и среднего предпринимательства. И это будет правильное решение:

Если на национализацию имущества сбежавших компаний вдруг последует "жесткая реакция Запада", которой грозят США, то, у Хазина уже готов на это ответ:

"Скажем: "Мы на аукционе продали ваши активы — вот, эти денежки лежат. Вы приедете — мы вам в рублях эти денежки отдадим".

К слову, напомним, ранее экономист восхитился многоходовкой Штатов, которые "единым махом" провернули провокацию, одновременно сработавшую и против России, и против их "заклятых друзей" из Европы.