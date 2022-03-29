Экономист Михаил Хазин предложил способ национализации активов "сбежавших" из России после введения санкций "за Украину" компаний. Весьма оригинальный способ.
Напомним, ранее российские власти озвучивали идею о проведении такой национализации.
По словам Хазина, это позволило бы перенаправить триллионы "иностранных" рублей, сейчас хранящихся в банках, на развитие экономики России, предотвратив любые спекуляции с валютой, вероятные при её покупке в сложившихся обстоятельствах.
Выступая в эфире Ютуб-канала "Радио аврора", экономист предположил, что национализированные объекты экономической деятельности "вряд ли" останутся госсобственностью — их, скорее всего, власти распродадут субъектам малого и среднего предпринимательства. И это будет правильное решение:
Если на национализацию имущества сбежавших компаний вдруг последует "жесткая реакция Запада", которой грозят США, то, у Хазина уже готов на это ответ:
"Скажем: "Мы на аукционе продали ваши активы — вот, эти денежки лежат. Вы приедете — мы вам в рублях эти денежки отдадим".
К слову, напомним, ранее экономист восхитился многоходовкой Штатов, которые "единым махом" провернули провокацию, одновременно сработавшую и против России, и против их "заклятых друзей" из Европы.
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