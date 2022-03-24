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Автор Ольга Лебедева

"Гении!" — Хазин восхитился провокацией Штатов одновременно против России и ЕС

Экономика

Российский экономист Михаил Хазин считает, что Вашингтон гениально провернул провокацию сразу и против России, и против Европы.

"Гении!" — Хазин восхитился провокацией Штатов одновременно против России и ЕС

По его словам, все санкции, которые вводились "из-за Украины", на самом деле антиевропейские. И будут отменены сразу, как только завершится спецоперация по "раскулачиванию" Евросоюза.

В интервью Федеральному бизнес-журналу Хазин отметил, что в текущий момент "абсолютная деградация западной либеральной модели, в основе которой лежит американский доллар", очевидна. И поскольку больше всего Штаты боятся её разрушения, которое станет фатальным для всей их экономики, они делают всё возможное, дабы этого не допустить. Самый большой эффект дают санкции.

"Происходящее сегодня — гениально организованная США провокация, смысл которой в том, чтобы заставить Евросоюз ввести абсолютно несовместимые с их экономикой санкции, ввергнув весь регион в душераздирающий кризис", — сказал эксперт-экономист.

И отметил, что пока замысел Вашингтона успешно реализуется:

  • за одну только первую неделю спецоперации падение капитализации банков ЕС составило порядка 30%.

"Вашингтон стремится перетащить к себе все европейские капиталы. Как только эта задача будет решена, сразу антироссийские санкции будут отмены. В результате раскулачивания ЕС Америка получит до 70% его капиталов, 20% отойдут РФ, а оставшиеся 10% приберет к рукам Великобритания".

Хазин напомнил, что подобная "классическая разводка" уже была обкатана Штатами в 1987 году, когда кризис тоже начинался, но был "задушен" распадом СССР, который дал США возможность распространить своё влияние на ставшие вдруг самостоятельными республики.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Темы сша евросоюз экономика михаил хазин
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