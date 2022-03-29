Ремонт двух из трех причальных точек трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), поврежденного штормом на российском участке Черного моря, "ориентировочно займет не менее трех-четырех недель”, сообщил его оператор.
Согласно заявлению компании, погодные условия на шельфе морского терминала позволили провести проверку его одноточечного причального оборудования (СПМ-1), и оно было признано исправным и пригодным для транспортировки нефти:
"В настоящее время погрузка через СПМ-1 осуществляется в штатном режиме”, — говорится в сообщении. но "СПМ-2 и СПМ-3 остаются выведенными из эксплуатации”.
Компания заявила, что ситуация с запасными частями и оборудованием, необходимыми для "стабильной работы” терминала, остается "неопределенной”, поскольку основные иностранные поставщики этих компонентов прекратили сотрудничество и отменили все ранее запланированные поставки после введения Западом санкций против России.
Напомним, 22 марта погрузка на морском терминале КТК была приостановлена на всех трех одноточечных причалах в результате критических штормовых повреждений оборудования и с целью исключения риска разлива нефти в Черное море.
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