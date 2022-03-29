Объявлены сроки ремонта повреждённого штормом каспийского нефтепровода

Ремонт двух из трех причальных точек трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), поврежденного штормом на российском участке Черного моря, "ориентировочно займет не менее трех-четырех недель”, сообщил его оператор.

КТК является одним из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти из Казахстана к глобальным потребителям на Западе.

Согласно заявлению компании, погодные условия на шельфе морского терминала позволили провести проверку его одноточечного причального оборудования (СПМ-1), и оно было признано исправным и пригодным для транспортировки нефти:

"В настоящее время погрузка через СПМ-1 осуществляется в штатном режиме”, — говорится в сообщении. но "СПМ-2 и СПМ-3 остаются выведенными из эксплуатации”.

Компания заявила, что ситуация с запасными частями и оборудованием, необходимыми для "стабильной работы” терминала, остается "неопределенной”, поскольку основные иностранные поставщики этих компонентов прекратили сотрудничество и отменили все ранее запланированные поставки после введения Западом санкций против России.

Напомним, 22 марта погрузка на морском терминале КТК была приостановлена на всех трех одноточечных причалах в результате критических штормовых повреждений оборудования и с целью исключения риска разлива нефти в Черное море.

Ежедневно по трубопроводу из Казахстана в Европу и США транспортируется около 1,2 млн баррелей сырой нефти.