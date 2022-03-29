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Автор Ольга Лебедева

Объявлены сроки ремонта повреждённого штормом каспийского нефтепровода

Экономика

Ремонт двух из трех причальных точек трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), поврежденного штормом на российском участке Черного моря, "ориентировочно займет не менее трех-четырех недель”, сообщил его оператор.

Объявлены сроки ремонта повреждённого штормом каспийского нефтепровода
  • КТК является одним из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти из Казахстана к глобальным потребителям на Западе.

Согласно заявлению компании, погодные условия на шельфе морского терминала позволили провести проверку его одноточечного причального оборудования (СПМ-1), и оно было признано исправным и пригодным для транспортировки нефти:

"В настоящее время погрузка через СПМ-1 осуществляется в штатном режиме”, — говорится в сообщении. но "СПМ-2 и СПМ-3 остаются выведенными из эксплуатации”.

Компания заявила, что ситуация с запасными частями и оборудованием, необходимыми для "стабильной работы” терминала, остается "неопределенной”, поскольку основные иностранные поставщики этих компонентов прекратили сотрудничество и отменили все ранее запланированные поставки после введения Западом санкций против России.

Напомним, 22 марта погрузка на морском терминале КТК была приостановлена на всех трех одноточечных причалах в результате критических штормовых повреждений оборудования и с целью исключения риска разлива нефти в Черное море.

  • Ежедневно по трубопроводу из Казахстана в Европу и США транспортируется около 1,2 млн баррелей сырой нефти.

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Автор: Ольга Лебедева
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