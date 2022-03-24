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Автор Ольга Лебедева

Из-за аварии на КТК дефицит нефти увеличится, а цены на неё взлетят

Экономика

Вызванные штормом повреждения оборудования вынудили Каспийский трубопроводный консорциум частично прекратить работу. Это, вероятнее всего, скажется на ценах на нефть.

Из-за аварии на КТК дефицит нефти увеличится, а цены на неё взлетят
  • По КТК ежедневно из Казахстана в Европу и США транспортируется около 1,2 миллиона баррелей сырой нефти.

"Мы должны исключить любой риск попадания нефти в море, поэтому, конечно, это оборудование должно было быть выведено из эксплуатации на профилактический ремонт. На данный момент у компании есть все необходимое оборудование для ремонта, но поставки запасных частей могут возникнуть в будущем, учитывая сложившиеся обстоятельства”, — пояснил генеральный директор КТК Николай Горбань.

Он сказал, что ремонт поврежденных плавучих шлангов займет не менее трех недель. Причём сроки будут зависеть ещё и от погоды.

Временный сбой в работе одного из крупнейших трубопроводов в мире затронет многих, но особенно потребителей в южной Европе — Италия, Испания и юг Франции традиционно получают нефть с удаленного причального устройства пострадавшего КТК.

По мнению эксперта Российского финансового университета, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, цены на нефть вырастут:

"На мировом рынке уже есть дефицит, и когда довольно крупный игрок сокращает поставки, по крайней мере с этого терминала, это усугубит дефицит и, видимо, подтолкнет цены на нефть вверх”, — сказал он, добавив, что перенаправление поставок "потребует времени и дополнительных затрат”.

Юшков отметил, что "помимо южной Европы, инцидент на КТК может стать неприятным событием для США”:

"Примерно 10-15% объемов шло с этого терминала на рынок США. Для США это тоже неприятное событие — они только что отказались от российской нефти, им нужно искать альтернативного поставщика, и тут другой поставщик прерывает поставки. Поэтому в результате цены на топливо на внутреннем рынке США могут вырасти, — заявил эксперт. — Если это событие совпадет с другими факторами, может начаться идеальный шторм, и цены могут взлететь до $ 140 — $150 за баррель”, — сказал он.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы нефть
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