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Автор Ольга Лебедева

Экспорт нефти по ключевому трубопроводу через Россию резко сократится

Экономика

Один из ключевых мировых нефтедобывающих маршрутов - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) - приостановил погрузку нефти на своем черноморском морском терминале под Новороссийском в среду из-за “критического” повреждения оборудования во время шторма.

Экспорт нефти по ключевому трубопроводу через Россию резко сократится

“На сегодняшний день погрузка на нефтяной терминал полностью остановлена, - сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань. - Ремонт объектов может занять до двух месяцев. Поставки нефти с терминала в Италию, Францию, США, Испанию и другие страны могут упасть в 3-5 раз».

Вице-премьер и экс-министр энергетики Александр Новак со своей стороны заявил, что российская сторона “следит за ситуацией и делает все возможное, чтобы как можно скорее исправить ущерб”. Однако Новак подтвердил, что восстановление поставок займет 1,5–2 месяца.

Министерство энергетики Казахстана заявило в среду, что работает над альтернативными маршрутами поставок нефти на экспорт после остановки трубопровода для ремонта двух из трех причальных точек, поврежденных штормом на российском участке Черного моря.

“И в этот период, конечно, объем поставляемой нефти сократится, что может повлиять на мировые рынки нефти”.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • КТК - крупнейший международный проект по транспортировке нефти с участием России, Казахстана и консорциума ведущих нефтяных компаний.
  • Трубопроводная система в основном собирает нефть с крупных нефтяных месторождений Западного Казахстана, а также из России.
  • Общая пропускная способность трубопровода составляет более миллиона баррелей нефти в сутки, что составляет 2,3% мировой морской торговли сырой нефтью.

К слову, цены на нефть выросли на волатильных торгах в среду на фоне новостей о перебоях с поставками, причем оба бенчмарка Brent и WTI подорожали более чем на 5%, торгуясь выше $ 121 и $115 за баррель соответственно.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы нефть
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