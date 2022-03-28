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Автор Евгения Васильева

Геолог оценил план Шольца отказаться от газа из РФ в этом году: "Валяет дурака"

Экономика

Главный геолог госкомпании "Росгеолэкспертиза" Владимир Полеванов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о планах побороть зависимость от поставок нефти, газа и угля из России уже в 2022 году.

Геолог оценил план Шольца отказаться от газа из РФ в этом году: "Валяет дурака"

"Если выражаться по-простому, канцлер Шольц валяет дурака. Он прекрасно знает, что нефть ему брать неоткуда, нефть — это товар дефицитный, он не валяется на каждом шагу. Но он вынужден так говорить. Сейчас у них очень тяжёлая ситуация", — сказал специалист.

Также он напомнил, что Евросоюзу придётся покупать российские углеводороды за рубли. Таким образом власти РФ вынудили страны обходить введённые ими против Москвы санкции, отметил эксперт.

"Газ и нефть Берлину негде брать. Дело в том, что львиная доля как бы лишней нефти идёт в Китай и в Юго-Восточную Азию. Китай нуждается в нефти как никто, 15 стран мира поставляют её и всё мало. Если ЕС откажется от ресурсов РФ, в Европе вымрут от голода и холода, отсутствия стали, палладия и так далее", — подчеркнул геолог.

Он выразил удивление из-за подобной позиции западных политиков. Как заявил Полеванов, они "сами себе устроили тяжёлую жизнь".

"Страны ЕС буду платить рублями. Отказаться от нас невозможно, поскольку без нас они бы себя лишили основного: виски, бриллиантов, iPhone. Просто даже представляю, как какая-нибудь бабуля в деревне плачет, как же мне жить без этого всего", — заключил собеседник издания.

Ранее в Берлине предупредили, что власти подготовят нужные технические условия, чтобы в этом году появилась возможность отказаться от российских углеводородов.

"Мы попытаемся уже в этом году отказаться от российского импорта угля и нефти. Подготовим все технические условия, чтобы как можно быстрее стать независимыми", — заявил Шольц, слова которого цитирует Sueddeutsche Zeitung.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
Темы китай россия германия евросоюз олаф шольц
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