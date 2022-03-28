Шольц заявил о планах ФРГ отказаться от нефти из России уже в 2022 году

ФРГ подготовит необходимые технические условия, чтобы уже в 2022 году побороть зависимость от поставок нефти и угля из РФ. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, сокращение импорта российских энергоносителей будет идти быстрыми темпами, передаёт немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

"Мы попытаемся уже в этом году отказаться от российского импорта угля и нефти. Подготовим все технические условия, чтобы как можно быстрее стать независимыми", — сказал Шольц.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщал, что в случае отказа от угля и нефти из РФ Германия столкнётся не только с изменениями на рынке энергоресурсов, но и с нехваткой продуктов питания и ростом заболеваний. Кроме того, он подчёркивал: если здания перестанут отапливать, резко увеличится количество ЧП, связанных с нарушением работы каминов и печей.