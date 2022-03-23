Фермер рассказал, почему покупатели "формируют" повышение цен на продукцию

Повышенный спрос в России фиксируется не только на крупы, сахар и основные продукты, но и на фермерские товары, заявил представитель компании "Одинцовское Подворье" Максим Цыбуляк. По его словам, с охоткой стали разбирать и консервации.

По словам фермера, покупки "про запас" пользуются повышенным спросом, особенно на фоне того, что фермеры пытаются удержать цены.

"Сейчас люди активно заказывают доставку товаров долгого хранения. У нас есть фермерская овощная консервация, сушёные грибы для засолки, протёртая ягода. Цены на неё, кстати, не поднимались", — пояснил Цыбуляк в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Однако полностью "заморозить" действующие цены вряд ли получится, считает фермер. По его словам, покупатели сами провоцируют повышение стоимости, "сломя голову" скупая товары.

"Цены повышают сами покупатели своими действиями. Предпринимателей понять можно. Это закон экономики: чашка кофе будет стоить столько, сколько за неё готовы платить. И сахар может стоить 150 руб. до тех пор, пока его по этой цене покупают. Когда перестанут — начнёт дешеветь, — резюмировал Цыбуляк.