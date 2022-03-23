Антироссийские санкции могут вызвать в германии дефицит горчицы. Большая часть поставок зерна осуществляется из России и Украины, на фоне ограничений, немецкие фермеры не смогут покрыть потребности рынка.
Как пишет N-TV, семена горчицы выращивают в Германии, но эти объёмы весьма ограниченны. В стране уже наблюдается нехватка продукта, тогда как к осени показатели дефицита возрастут в разы.
Причина в том, что 80% этого товара импортируется в ФРГ с Украины и из России, пишет немецкое издание.
Согласно информации, только в 2020 году доля российского рынка в закупках горчицы Германией составила более 50%:
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