N-TV: Германия может лишиться неожиданного продукта из-за санкций

Антироссийские санкции могут вызвать в германии дефицит горчицы. Большая часть поставок зерна осуществляется из России и Украины, на фоне ограничений, немецкие фермеры не смогут покрыть потребности рынка.

Как пишет N-TV, семена горчицы выращивают в Германии, но эти объёмы весьма ограниченны. В стране уже наблюдается нехватка продукта, тогда как к осени показатели дефицита возрастут в разы.

Причина в том, что 80% этого товара импортируется в ФРГ с Украины и из России, пишет немецкое издание.

Согласно информации, только в 2020 году доля российского рынка в закупках горчицы Германией составила более 50%:

Украина - 27%,

Канада - 10,2%,

Эстония - 4%.