EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Поверхность Меркурия может быть покрыта 16 квадриллионами тонн алмазов
Фермер рассказал, почему покупатели "формируют" повышение цен на продукцию
Турция предупреждает о дрейфующих в Черном море украинских минах
N-TV: Германия может лишиться неожиданного продукта из-за санкций
Байден мечтает о сохранении гегемонии США при новом миропорядке
The Times: Британия намерена "просить" НАТО за Украину
Активы богатых россиян на сумму $1,7 млрд заморожены в Италии и Нидерландах
Автор Екатерина Широкова

N-TV: Германия может лишиться неожиданного продукта из-за санкций

Мир

Антироссийские санкции могут вызвать в германии дефицит горчицы. Большая часть поставок зерна осуществляется из России и Украины, на фоне ограничений, немецкие фермеры не смогут покрыть потребности рынка. 

Как пишет N-TV, семена горчицы выращивают в Германии, но эти объёмы весьма ограниченны. В стране уже наблюдается нехватка продукта, тогда как к осени показатели дефицита возрастут в разы. 

Причина в том, что 80% этого товара импортируется в ФРГ с Украины и из России, пишет немецкое издание. 

Согласно информации, только в 2020 году доля российского рынка в закупках горчицы Германией составила более 50%: 

  • Украина - 27%,
  • Канада - 10,2%,
  • Эстония - 4%. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
германия
Популярное
Мир. Новости мира
Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"

Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.

Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Мир. Новости мира
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Мир. Новости мира
NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ
Наука и техника
Касперская: "табуны" IT-специалистов покинули РФ в конце февраля — начале марта
Людмила Черткова Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать? Людмила Черткова Сергей Лебедев За "фейки" о русской армии приходилось снимать штаны Сергей Лебедев Любовь Степушова От недоумения к угрозам: Токио реагирует на решение РФ по Южным Курилам Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Финский политолог прикинул, когда Зеленский дозреет до капитуляции
Общество
Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать?
Сатановский: "Россия потихоньку перестаёт маяться дурью во внешней политике"
Политика. Новости и аналитика
Сатановский: "Россия потихоньку перестаёт маяться дурью во внешней политике"
Популярное
Мир. Новости мира
Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"

Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.

Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Мир. Новости мира
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Мир. Новости мира
NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ
Наука и техника
Касперская: "табуны" IT-специалистов покинули РФ в конце февраля — начале марта
Людмила Черткова Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать? Людмила Черткова Сергей Лебедев За "фейки" о русской армии приходилось снимать штаны Сергей Лебедев Любовь Степушова От недоумения к угрозам: Токио реагирует на решение РФ по Южным Курилам Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Финский политолог прикинул, когда Зеленский дозреет до капитуляции
Общество
Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать?
Сатановский: "Россия потихоньку перестаёт маяться дурью во внешней политике"
Политика. Новости и аналитика
Сатановский: "Россия потихоньку перестаёт маяться дурью во внешней политике"
Последние материалы
Поверхность Меркурия может быть покрыта 16 квадриллионами тонн алмазов
Фермер рассказал, почему покупатели "формируют" повышение цен на продукцию
Турция предупреждает о дрейфующих в Черном море украинских минах
N-TV: Германия может лишиться неожиданного продукта из-за санкций
Байден мечтает о сохранении гегемонии США при новом миропорядке
The Times: Британия намерена "просить" НАТО за Украину
Активы богатых россиян на сумму $1,7 млрд заморожены в Италии и Нидерландах
На ЕС надвигается дефицит зерна
Болгары заявили, что у них нет альтернативы российскому Газпрому
Лондон обклеили плакатами, призывающими убивать "русских свиней"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников