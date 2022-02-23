Fitch Западу: отстаньте от энергетического сектора России - хуже будет

Если западные санкции приведут к полному прекращению экспорта нефти из России, мир может ожидать краха международного энергетического рынка, заявил сотрудник американского рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В интервью ТАСС он пояснил, что, если не продолжится эскалация вокруг Украины, то нынешний скачок цен на нефть будет смягчен, а вот дальнейшее усиление напряженности может обернуться катастрофой.

"Геополитический профицит цены на нефть сейчас составляет около $15 за баррель, — пояснил старший директор группы природных ресурсов американского рейтингового агентства. — Если все пойдет по самому спокойному сценарию, который предполагает отсутствие дальнейшей эскалации, минимальные санкции, не затрагивающие нефтегазовый сектор, и замораживание конфликта, то этот геополитический профицит сойдет на нет. В более пессимистичном сценарии, когда эскалация вокруг Украины усиливается, а западные страны вводят жесткие санкции в отношении российского энергетического сектора, цена на нефть может превысить $100 за баррель. Это однозначно будет энергетический кризис".

Аналитик Fitch объяснил наихудший сценарий прогноза тем, что никакая другая страна не может заменить экспорт природных ресурсов из Москвы.

"Доля России на мировом рынке нефти составляет более 10%. Заменить его нечем. Свободных мощностей мало, особенно учитывая постепенное восстановление спроса”, — уточнил он.

Напомним, после решения России признать независимость и суверенитет ЛДНР, США и ЕС объявили, что введут новые санкции против Москвы. Белый дом, однако, подчеркнул, что эти меры вряд ли будут нацелены на российский энергетический экспорт. Вашингтон также заявил, что первоначальный пакет антироссийских мер не будет включать ограничение доступа Москвы к SWIFT, ведущей в мире международной системе финансовых транзакций.