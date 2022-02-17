Экономист объяснил подорожание российской нефти Urals до показателей 2014 года

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Pravda.Ru прокомментировал информацию о росте цен на российскую нефть Urals, которая впервые с 2014 года стала стоить практически сто долларов за баррель.

"Российский Urals востребован, потому что американцы еще в 19-м году ввели санкции против Венесуэлы и запретили, соответственно, покупать любым американским компаниям, венесуэльскую нефть. А многие заводы нефтеперерабатывающие в США были настроены именно под это сырьё, и они начали искать альтернативу. И в качестве хорошей альтернативы нашли российский Urals, то есть он по характеристикам схож. Активно США начали закупать российскую нефть", — объяснил специалист.

По его данным, РФ периодически обгоняет Мексику и оказывается на втором месте по поставкам нефти и нефтепродуктов в США. Вместе с этим на изменение стоимости повлияла геополитическая напряжённость вокруг России, слухи о "вторжении" на Украину сказал эксперт.

"Также фундаментальный фактор недоинвестирования в нефтегазовую отрасль приводит к тому, что старые месторождения истощаются, а новые не приходят им на смену, и даже в поддержание текущей добычи и то компании не вкладывались, поэтому, например, страны ОПЕК+ уже сейчас зачастую не могут выполнить те квоты, которые им дают. Ежемесячные квоты увеличиваются, а добычу увеличивают уже далеко не все. Даже в России в ноябре были проблемы с тем, чтобы достигнуть целевого показателя в добыче. Ангола, Нигерия тотально отстают от того, что им позволено добывать", — отметил Юшков.

Ранее стоимость нефти Urals почти достигла ста долларов за баррель. По данным Argus, 16 февраля топливо стоило 99,14 доллара, чего не было с 2014 года.

"В Средиземноморье цена на партии Urals объёмом по 80-100 тысяч тонн в абсолютном выражении выросла в среду также на 3,23 доллара за баррель, до 99,14 доллара за баррель (CIF Аугуста). Это стало максимальным уровнем с 4 сентября 2014 года", — сообщили в агентстве.

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