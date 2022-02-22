Заместитель председателя Комитета по энергетике Госдумы РФ Валерий Селезнёв в беседе с Pravda.Ru отреагировал на распоряжение канцлера Германии Олафа Шольца прекратить сертификацию магистрального газопровода "Северный поток-2".
"Насколько я понимаю, речь идёт о том, чтобы пересмотреть экономические прогнозы развития Германии в связи с проектом "Северный поток-2". Думаю, что это просто попытка, скорее всего, экономического характера, выторговать для себя лучшие условия по поставкам газа. Не считаю, что там будут какие-то решения, которые повлияют коренным образом на развитие газотранспортной системы, обеспечения Европы и Германии топливом", — объяснил депутат.
Ранее канцлер ФРГ решил приостановить сертификацию "Северного потока-2". Как объяснил лидер страны, за последнее время изменилась геополитическая ситуация. Поэтому необходимо вновь оценить риски для безопасности Германии, отметил политик.
"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода", — сказал Шольц, его слова цитирует Financial Times.
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