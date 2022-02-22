EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

В Госдуме раскрыли истинную цель заморозки "Северного потока-2" со стороны ФРГ

Экономика

Заместитель председателя Комитета по энергетике Госдумы РФ Валерий Селезнёв в беседе с Pravda.Ru отреагировал на распоряжение канцлера Германии Олафа Шольца прекратить сертификацию магистрального газопровода "Северный поток-2".

В Госдуме раскрыли истинную цель заморозки "Северного потока-2" со стороны ФРГ

"Насколько я понимаю, речь идёт о том, чтобы пересмотреть экономические прогнозы развития Германии в связи с проектом "Северный поток-2". Думаю, что это просто попытка, скорее всего, экономического характера, выторговать для себя лучшие условия по поставкам газа. Не считаю, что там будут какие-то решения, которые повлияют коренным образом на развитие газотранспортной системы, обеспечения Европы и Германии топливом", — объяснил депутат.

Ранее канцлер ФРГ решил приостановить сертификацию "Северного потока-2". Как объяснил лидер страны, за последнее время изменилась геополитическая ситуация. Поэтому необходимо вновь оценить риски для безопасности Германии, отметил политик.

"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода", — сказал Шольц, его слова цитирует Financial Times.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Северный поток-2 опять под угрозой: Что говорят эксперты?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы россия германия олаф шольц северный поток-2
Новости
В Госдуме раскрыли истинную цель заморозки "Северного потока-2" со стороны ФРГ
Совфед разрешил Путину использовать Вооружённые силы РФ в Донбассе
Песков: Украину ждут трудности в случае разрыва дипотношений с РФ
В Раду внесли законопроект о прекращении дипотношений с Россией
Сатановский объяснил, почему Китай так отреагировал на признание ЛНР и ДНР
Германии был нужен предлог для остановки "Северного потока-2". Она его получила
Киев посоветовал Европе "забрать Украину себе"
Губернатор Петербурга Беглов забыл про Донбасс
Посольство США на Украине поддержало тезис о "московских болотах"
Терапевт Ранюшкин: хруст суставов может указывать на тяжёлые болезни
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР

Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.

Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Мир. Новости мира
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса
Василий Амирджанов Власти нанесли удар по народной монументалистике Василий Амирджанов Любовь Степушова Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет Любовь Степушова Усам Оздемиров Чего нам ждать от послания президента Федеральному собранию? Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Мир. Новости мира
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
Басурин: в Донбассе идёт война, нам нужна помощь России
Мир. Новости мира
Басурин: в Донбассе идёт война, нам нужна помощь России
Последние материалы
Киев посоветовал Европе "забрать Украину себе"
Губернатор Петербурга Беглов забыл про Донбасс
Посольство США на Украине поддержало тезис о "московских болотах"
Терапевт Ранюшкин: хруст суставов может указывать на тяжёлые болезни
Политолог объяснил, почему Лукашенко никогда не признает независимость ЛДНР
The Spectator назвал блефом угрозы Запада ввести жёсткие санкции против РФ
Комаровский рассказал, сколько может длиться сухой кашель после коронавируса
Лондон введёт санкции против российских парламентариев из-за признания ДНР и ЛНР
В Белом доме заявили о "новом вторжении" из-за признания Россией ЛДНР
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным: ожидать можно всё что угодно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников