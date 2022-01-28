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Автор Ольга Лебедева

Цены на нефть приближаются к $100 за баррель. Что происходит?

Экономика

Цена барреля сырой нефти достигла в среду $90. Столько черное золото не стоило с октября 2014 года.

Цены на нефть приближаются к 0 за баррель. Что происходит?

Это второй семилетний рекорд за неделю. Первый раз нефтяной бенчмарк достиг семилетнего максимума из-за военных действий в Объединенных Арабских Эмиратах. Аналитики прогнозируют, что к концу года нефть будет стоить $100. По их мнению, рост цен подпитывается нехваткой поставок и угрозой войны на Украине.

В четверг, 27 января, цена откатилась от достигнутых максимумов, но все равно оставалась выше 88 долларов. А уже утром пятницы снова поползла вверх: на момент публикации материала она составляла $89,28 за баррель.

Дмитрий Скрябин, управляющий УК "Альфа-Капитал», в комментарии для РИА Новости не исключил вероятности того, что цена может вырасти до $100 за баррель, если свободные добычные мощности у стран ОПЕК+ окажутся ниже ожидаемых, а восстановление мировой экономики продолжится после отката «омикронной» волны заболеваемости.

Кроме того, причиной взлёта нефтяных цен может быть, по словам Скрябина, превышающий ожидания рост экономики США:

  • у них ВВП в четвертом квартале 2021 года вырос на 6,9% в пересчете на год, вместо предсказанных аналитиками 5,5%.

"Более того, риски конфликта и жестких санкций по отношению к России как к одному из крупнейших участников глобального рынка энергоресурсов добавляют неопределенности и как результат приводят к дополнительному спросу на нефть", - добавил Скрябин.

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