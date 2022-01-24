Нефть марки Brent продолжает дорожать из-за высокого спроса

На понедельничных торгах цена мартовских фьючерсов на Brent росла на 0,84%, до 87,81 доллара за баррель. По мнению специалистов, цены на "чёрное золото" повышаются из-за мирового спроса.

Стоимость мартовских фьючерсов на WTI подорожали на 0,83%, до 85,85 доллара.

Положительная динамика цен на нефть обусловлена мировым спросом, считают эксперты. Топливо дорожает уже несколько недель подряд.

"Несмотря на достижение рекордного числа заразившихся коронавирусом во многих частях мира, это не повлияло на спрос на нефть так сильно, как ожидал рынок", — цитирует комментарий аналитиков ANZ для американской прессы "Прайм".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что стоимость нефти марки Brent побила семилетний рекорд и превысила отметку в 87 долларов за баррель.

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