Медведев: "На 100% уверен в том, что Северный поток-2 введут в эксплуатацию"

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на 100% уверен в том, что российский газопровод "Северный поток-2" введут в эксплуатацию.

По его словам, в этом есть экономическая потребность. Политик отметил, что её следует реализовать, передаёт РИА Новости.

"Я на 100% уверен в том, что он будет введён в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес. Есть экономическая потребность. Газ стоит на споте 2 тысячи евро периодически. Этого вообще никто не мог представить пять-десять лет назад", — сказал Медведев.

Он также напомнил, что "Северный поток-2" уже полностью построен и готов к использованию.

Ранее ФРГ остановила сертификацию Nord Stream 2 AG как оператора газопровода. Компания должна создать "дочку" на территории Германии в соответствии с европейским законодательством и подать заявку от этой организации.

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