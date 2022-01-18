Цена на нефть марки Brent побила семилетний рекорд

Впервые с октября 2014 года стоимость нефти марки Brent взлетела выше отметки 87 долларов за баррель, свидетельствую данные торгов.

Утром по московскому времени стоимость чёрного золота возросла до 87 долларов за баррель, что прибавило в предыдущей цене +1,4%. Стоимость WTI с поставкой в феврале достигла 84,94 долларов, +1,3%.

Согласно информации биржи ICE, последний раз столь высокую отметку цена на нефть достигала лишь семь лет назад, цитирует данные РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала аналитиков, которые уверенны, что несмотря на "нестабильный" энергетический рынок, стоимость бензина в России не превысит показатели инфляции. Впрочем, эксперты отметили, что даже если цена на чёрное золото упадёт, потребителю не стоит ждать "уценки" на ресурсы.

Аналитики подчеркнули, что цены на независимых АЗС будут выше, за счёт того, что наращивание экспорта выгодно нефтяным компаниям.

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