EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров согласен с тем, что нужно вводить QR-коды
Биолог Чумаков усомнился в возможности заставить детей вакцинироваться
В Москве задержали двух участников драки на МЦК
Всех заболевших ОРВИ россиян будут обязательно обследовать на COVID-19
Во время пандемии увеличилось количество психических расстройств у жителей США
Украине предрекли обрушение государственности при решении конфликта в ЛДНР силой
В Москве открылась вторая очередь ТЦ "Смоленский пассаж"
В Британии сообщили о "крайне опасном плане "Б" Путина
"Мы за всё платим!": литовский депутат обвинил Тихановскую в неблагодарности

25-26 ноября в Москве пройдет конференция "Новые технологии PR-работы"

Экономика

Уже на следующей неделе — 25-26 ноября — в Москве стартует ежегодная большая конференция "Новые технологии PR-работы".

25-26 ноября в Москве пройдет конференция "Новые технологии PR-работы"

Самые новые кейсы и самые актуальные методики по теме связей с общественностью в докладах спикеров:

  • Репутационные ошибки бизнеса и как их избежать;
  • Кибер-PR — виртуальность или реальность?
  • PR в эпоху турбулентности. Почему все коммуникации стали антикризисными;
  • Современные коммуникации: модель PESO, матрица коммуникаций и измерение эффективности вложенных усилий;
  • Инструменты Digital PR для решения b2b задач;
  • Личный бренд первого лица или топа в соцсетях: как быть современным, нескучным и не превратиться в посмешище;
  • Комьюнити-менеджмент: как поддерживать интерес к сообществу вашего бренда;
  • Коммуникативная стратегия компании в 2022 году: инструменты и тренды;
  • Спецпроекты как метод эффективного PR продвижения департаментов;
  • Как войти в топ новостей Яндекса и Рамблера? Кейс B2B;
  • На линии огня. Как подготовить спикера к жёсткому Q&A;
  • Клиентский клуб как PR-инструмент;
  • Tone of Voice (ToV) или как не стать скучной госструктурой в соцсетях;
  • Пиар без бюджета для госструктуры: как получить охваты без денег;
  • Государственные и муниципальные органы власти в соцсетях. Что делать в 2022 году;
  • PR-тексты для госструктур. Как переводить с чиновничьего на человеческий;
  • Работа с жалобами населения в социальных сетях;
  • Политический PR через новые медиа;
  • Как выстроить работу с региональными пабликами и блогерами, избежав зашквара?
  • Кризисные коммуникации в работе регионального министерства.

Звёздный состав спикеров — Тимур Асланов, Илья Балахнин, Майя Богданова, Сергей Кузин, Маша Лукина, Светлана Ащеулова, Ольга Жаркова, Анна Кириченко, Анастасия Дюмулен и Ипполит Дюмулен, Саша Карепина, Филипп Гуров, Александр Лихтман, Анастасия Киселёва, Мария Лышнова, Анастасия Соборникова, Илья Лисняк, Ирина Форсюк, Екатерина Ивкина, Игорь Ляшков и другие.

Два потока докладов — пиар в госструктурах и пиар в бизнесе.

Можно выбирать наиболее интересные темы и докладчиков и переходить с потока на поток.

Также на конференции пройдёт традиционная нетворкинг-сессия, на которой организаторы перезнакомят между собой всех участников по особой фирменной технологии.

Все санитарные меры будут соблюдены.

Осталась неделя до старта. Прямо сейчас зайдите на сайт и отправьте заявку на участие.

И уже через неделю вы начнёте получать мощные инсайты, записывать классные идеи и применять новые техники от спикеров и советы от других участников конференции.

Или звоните по тел. (495) 540-52-76

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Reuters: запуск "Северного потока - 2" может быть отложен до марта 2022 года
Во время пандемии увеличилось количество психических расстройств у жителей США
Украине предрекли обрушение государственности при решении конфликта в ЛДНР силой
В Москве открылась вторая очередь ТЦ "Смоленский пассаж"
В Британии сообщили о "крайне опасном плане "Б" Путина
Собянин: количество мигрантов на московских стройках нужно сократить
Герои или смертники: Борис Джонсон и его 600 спецназовцев на Украине
Тысяча гривен имени Зеленского: вот она была и нету
"Мы за всё платим!": литовский депутат обвинил Тихановскую в неблагодарности
"Слуга народа" Демченко: нужно провести переговоры с ЛНР и ДНР и позвать Путина
Популярное
Здоровье
Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ

Мигранты, которые уже неделю живут на белорусско-польской границе, стали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ.

Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"
Здоровье
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"
Новости спорта
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Общество
В Иркутской области уволен врач из ковидного госпиталя. За грубость
Любовь Степушова Герои или смертники: Борис Джонсон и его 600 спецназовцев на Украине Любовь Степушова Андрей Мартынюк Тысяча гривен имени Зеленского: вот она была и нету Андрей Мартынюк Игорь Буккер Зомби-апокалипсис может наступить после пандемии Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Экономика и бизнес
Тихой сапой: Германия ввела завуалированные санкции против России?
Мясников объяснил, почему люди болеют после вакцинации
Здоровье
Мясников объяснил, почему люди болеют после вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников