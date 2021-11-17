25-26 ноября в Москве пройдет конференция "Новые технологии PR-работы"

Уже на следующей неделе — 25-26 ноября — в Москве стартует ежегодная большая конференция "Новые технологии PR-работы".
Самые новые кейсы и самые актуальные методики по теме связей с общественностью в докладах спикеров:
Звёздный состав спикеров — Тимур Асланов, Илья Балахнин, Майя Богданова, Сергей Кузин, Маша Лукина, Светлана Ащеулова, Ольга Жаркова, Анна Кириченко, Анастасия Дюмулен и Ипполит Дюмулен, Саша Карепина, Филипп Гуров, Александр Лихтман, Анастасия Киселёва, Мария Лышнова, Анастасия Соборникова, Илья Лисняк, Ирина Форсюк, Екатерина Ивкина, Игорь Ляшков и другие.
Два потока докладов — пиар в госструктурах и пиар в бизнесе.
Можно выбирать наиболее интересные темы и докладчиков и переходить с потока на поток.
Также на конференции пройдёт традиционная нетворкинг-сессия, на которой организаторы перезнакомят между собой всех участников по особой фирменной технологии.
Все санитарные меры будут соблюдены.
Осталась неделя до старта. Прямо сейчас зайдите на сайт и отправьте заявку на участие.
И уже через неделю вы начнёте получать мощные инсайты, записывать классные идеи и применять новые техники от спикеров и советы от других участников конференции.
Или звоните по тел. (495) 540-52-76
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