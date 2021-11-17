25-26 ноября в Москве пройдет конференция "Новые технологии PR-работы"

Уже на следующей неделе — 25-26 ноября — в Москве стартует ежегодная большая конференция "Новые технологии PR-работы".

Самые новые кейсы и самые актуальные методики по теме связей с общественностью в докладах спикеров:

Репутационные ошибки бизнеса и как их избежать;

Кибер-PR — виртуальность или реальность?

PR в эпоху турбулентности. Почему все коммуникации стали антикризисными;

Современные коммуникации: модель PESO, матрица коммуникаций и измерение эффективности вложенных усилий;

Инструменты Digital PR для решения b2b задач;

Личный бренд первого лица или топа в соцсетях: как быть современным, нескучным и не превратиться в посмешище;

Комьюнити-менеджмент: как поддерживать интерес к сообществу вашего бренда;

Коммуникативная стратегия компании в 2022 году: инструменты и тренды;

Спецпроекты как метод эффективного PR продвижения департаментов;

Как войти в топ новостей Яндекса и Рамблера? Кейс B2B;

На линии огня. Как подготовить спикера к жёсткому Q&A;

Клиентский клуб как PR-инструмент;

Tone of Voice (ToV) или как не стать скучной госструктурой в соцсетях;

Пиар без бюджета для госструктуры: как получить охваты без денег;

Государственные и муниципальные органы власти в соцсетях. Что делать в 2022 году;

PR-тексты для госструктур. Как переводить с чиновничьего на человеческий;

Работа с жалобами населения в социальных сетях;

Политический PR через новые медиа;

Как выстроить работу с региональными пабликами и блогерами, избежав зашквара?

Кризисные коммуникации в работе регионального министерства.

Звёздный состав спикеров — Тимур Асланов, Илья Балахнин, Майя Богданова, Сергей Кузин, Маша Лукина, Светлана Ащеулова, Ольга Жаркова, Анна Кириченко, Анастасия Дюмулен и Ипполит Дюмулен, Саша Карепина, Филипп Гуров, Александр Лихтман, Анастасия Киселёва, Мария Лышнова, Анастасия Соборникова, Илья Лисняк, Ирина Форсюк, Екатерина Ивкина, Игорь Ляшков и другие.

Два потока докладов — пиар в госструктурах и пиар в бизнесе.

Можно выбирать наиболее интересные темы и докладчиков и переходить с потока на поток.

Также на конференции пройдёт традиционная нетворкинг-сессия, на которой организаторы перезнакомят между собой всех участников по особой фирменной технологии.

Все санитарные меры будут соблюдены.

Осталась неделя до старта. Прямо сейчас зайдите на сайт и отправьте заявку на участие.

И уже через неделю вы начнёте получать мощные инсайты, записывать классные идеи и применять новые техники от спикеров и советы от других участников конференции.

Или звоните по тел. (495) 540-52-76