На Украине цены на газ устремились в космос

На Украине цены на газ стремительно растут. Об этом свидетельствуют данные энергетической биржи страны:

в августе стоимость голубого топлива для организаций — $ 583 на август,

на сентябрь его продают уже по $ 670.

Но, по словам энергетиков, "страшно даже не это", а то, что затраты на закупку газа и транспортировку его в Незалежную уже превышают и эти — рекордные для страны — суммы.

Средневзвешенная стоимость топлива с НДС на вчерашних торгах составляла

на август — 15,6 тыс. грн. ($ 583) за тысячу кубов,

на сентябрь — 18 тыс. ($ 670).

В "Нафтогазе" с грустью вспоминают, что еще год назад газ на украинской бирже торговался по $ 160 за тысячу кубометров. А потом из-за его дефицита в Европе (а именно там "закупается" Украина, гордо отказавшись от прямых дел с Газпромом) цена поползла — причем довольно быстро — вверх. 3 августа она составила без малого $ 690.

"Это — космос. В истории Украины таких цен еще не было. Мы по итогу получим не только очередную инфляцию, но и колоссальный удар по экспортоориентированным отраслям", — говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Как водится, в высоких "газовых" ценах, выставляемых Украине европейскими посредниками, политики Незалежной дружно винят Газпром. На этот раз он "виноват" в том, что не наращивает поставки в Европу.

К слову, напомним, что поставки российского газа в страны Европы сейчас не только не растут, но и, напротив, были снижены. Подробнее об этом — в материале на Pravda. Ru:

"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу