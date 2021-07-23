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Заинтриговал: Путин рассказал про экономику Курил и японских партнёров

Экономика

О предложениях, касающихся совместной работы России и Японии на Курильских островах, рассказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул: вовлечение Японии в экономику островов может носить "беспрецедентный" характер.

Заинтриговал: Путин рассказал про экономику Курил и японских партнёров

Президент рассказал о задумках по Курилам в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. Он отметил, что Россия достаточно давно ведёт с партнёрами из Японии

"…работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности".

Как оказалось, тема ранее поднималась и в беседе Путина с Михаилом Мишустиным. Более того: у российского премьера уже есть некие "наработки" и идеи.

"Скажу, что то, о чём мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер.

Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем", — сообщил Путин.

Премьер-министр РФ, добавил он, в скором времени отправится на Дальний Восток. Работы предстоит много: в частности, ожидается оценка ситуации с медициной и аварийным жильём.

"…просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах", — распорядился Путин.

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