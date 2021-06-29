Цена российской нефти марки Urals на торгах в Европе поднялась выше $75 за баррель. Это максимальное значение с мая 2019 года.
Две недели назад Urals стоила $70 за баррель. Российская нефть традиционно растёт вместе с маркой Brent, которая на днях преодолела отметку в $76.
Эксперты считают, что нефть дорожает перед встречей министров ОПЕК+. Ожидается, что альянс решит смягчить ограничения по добыче нефти. По сведениям ТАСС, в ОПЕК рассматривают вариант, при котором добыча будет расти с августа.
Точные сроки и объёмы обсудят во время встречи министры. 30 июня состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, 1 июля пройдёт совещание с участием 23 стран участниц картеля.
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