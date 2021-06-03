Новатэк будет поставлять в Китай арктический СПГ

Российская энергетическая компания Новатэк и китайская Zhejiang Energy подписали в среду на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из проекта "Арктик СПГ-2".

“Быстрорастущий китайский рынок является ключевым регионом в нашей маркетинговой стратегии СПГ, и мы планируем еще больше увеличить наши поставки экологически чистого СПГ, чтобы помочь Китаю достичь своих чистых нулевых показателей к 2060 году, -заявил на ПМЭФ генеральный директор "Новатэка" Леонид Михельсон. - Соглашение согласуется с нашей коммерческой стратегией СПГ, направленной на диверсификацию клиентской базы и ориентацию на конечных потребителей на быстро развивающемся Азиатско-Тихоокеанском рынке”.

ДЛЯ СПРАВКИ

Проект Новатэка "Арктик СПГ-2" на полуострове Гыдан предусматривает строительство трех терминалов по сжижению СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждый и совокупной мощности по добыче газового конденсата-1,6 млн тонн в год.

Общая мощность СПГ-терминалов составит 19,8 млн тонн.

К слову, ранее Новатэк сообщил, что подписано 20-летнее соглашение с акционерами "Арктик СПГ-2" о купле-продаже всего добытого объема сжиженного природного газа.

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