Трутнев придумал, как "вырастить" зарплаты: поможет увеличение налога

Интересное предложение выдвинул полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Оно касается предприятий и их сотрудников, а также налогов.

На текущий момент, сообщил Трутнев, чиновники следят за тем, что волнует людей, и рост цен в этом списке идёт, что называется, первой строчкой. Однако далеко не все предприятия поднимают зарплаты сотрудникам, что вкупе с ростом цен ведёт к снижению покупательной способности.

"Надо делать так, чтобы руководители, собственники предприятий следили за темпами роста заработной платы и увеличивали их не менее темпов инфляции. Чтобы реальная покупательная возможность людей не падала… Мне вообще кажется, что можно бы и связать темпы роста зарплаты на предприятии с налогообложением дивидендов собственников. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они и людям должны помогать, с людьми делиться прибылью предприятия. Они же не одни там добавочную стоимость создают", — высказался Трутнев на форуме "ProДФО — Хабаровский край" в среду.

"Вернёмся к Советскому Союзу... "

Чиновник уверен, что данным вопросом стоит заняться, и лично он обязательно подготовит и представит предложения премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Власти, продолжил Трутнев, ведут сейчас работу по сдерживанию роста цен, но схема "заморозки" опасна тем, что может привести к негативным последствиям.

"…мы с вами должны понимать, что просто так взять и заморозить цены в РФ у нас не получится. Если мы это сделаем — просто выпадем из мировой экономики, вернемся к Советскому Союзу и будем двигаться так же в направлении экономического кризиса", — заключил он.

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