Госдума одобрила разрыв налогового соглашения с Нидерландами

11 мая 2021 года Госдума России проголосовала за расторжение соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

В пояснительной записке к принятому законопроекту говорится, что РФ предложила Нидерландам изменить налоговое соглашение на таких же условиях, которые ранее приняли Кипр, Люксембург и Мальта. Но Нидерланды не согласились, требуя расширения перечня доходов, облагаемых по заниженным ставкам.

Российская сторона не пошла на уступки, поскольку это привело бы к сохранению каналов вывода активов из РФ через Нидерланды. Кроме того, голландские предложения нивелировали бы эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ в рамках поручения президента.

Ранее законопроект о разрыве налогового соглашения одобрил комитет Госдумы по международным делам.

Налоговые изменения вступят в силу с 2022 года, если до конца 2021 года Нидерланды не согласятся на российские условия.