Корейские автомобили снова стали самыми угоняемыми в России

Согласно данным страховых компаний, самыми угоняемыми в России вновь стали автомобили корейских производителей. Традиционно к ним присоединилась японская Toyota.

В список самых угоняемых марок автомобилей вошли Kia Sportage, Sorento и Rio, Hyundai Tucson, Santa Fe и Solaris, Toyota Camry, а также Лада Веста, сообщает РИА "Новости". Также в нём присутствуют Lexus, Nissan и Mitsubishi.

Кроссовер Hyundai Creta и седан Kia Optima покинули топ самых угоняемых автомобилей, отметил начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков.

В Москве угонщики особенно ценят Hyundai Santa Fe и Tucson.

Стоит отметить, что "Страховой дом ВСК" зафиксировал значительное падение количества угонов в первом квартале 2021 года — на 47%. Этот тренд продолжается с прошлого года, когда количество угонов сократилось на 28%. Тем не менее, страховщики рекомендуют владельцам авто внимательнее относиться к сохранности своих "железных коней".

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