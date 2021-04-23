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Когда доллар подскачет до 100 рублей

Экономика » Прогнозы и статистика

Скачок курса доллара США почти на треть от текущего уровня может произойти в ближайшие несколько лет, считает эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Когда доллар подскачет до 100 рублей

По его мнению, доллар продолжит укрепляться по отношению к рублю из-за специфики российской экономики, пишет Nеws. ru.

Голубовский напомнил о простой закономерности: если инфляция в стране превышает аналогичный показатель в другой стране, то валюта второй будет укрепляться со временем.

Правда, он считает, что в последние годы курс доллара к рублю рос не из-за разницы в уровне инфляции, а из-за нестабильности в России. Если ситуация в стране не изменится, то американская валюта продолжит укрепляться.

Даже в этом году он допустил взлёт доллара до 80-85 рублей на "фоне политических проблем".

О том, как влияет инфляция на курс валюты "Правде.Ру" ранее рассказал финансовый аналитик Василий Олейник.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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