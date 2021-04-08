Эксперт рассказал, когда доллар будет стоить 120 рублей

На этой неделе курс доллара и евро обновили максимумы с ноября 2020 года. В долгосрочной перспективе рубль продолжить слабеть по отношению к валютам развитых стран, заявил финансовый эксперт Василий Олейник в беседе с "Правдой.Ру".

По его словам, на курс любой валюты влияет инфляция, которая есть в любых странах. Просто в развитых странах она меньше, чем в развивающихся, поэтому рубль, как валюта развивающегося государства, будет слабеть по отношению к валютам развитых стран, включая доллар и евро.

Предугадать, как будет снижаться курс рубля, практически невозможно, считает Олейник. В то же время можно просто рассчитать, что доллар будет стоит 120 рублей примерно через 10 лет.

"10 лет по 5% — плюс 50 к текущему. Сейчас почти 80. Плюс 40. Давайте 120. 120 — ориентир, который будет в течение десяти лет. Вот и всё", — привёл свои расчёты эксперт.

При этом Олейник подчеркнул, что ослабление до 120 рублей за $1 может случиться через пять лет, через семь, через десять или через три года, но это произойдёт обязательно.

В качестве примера эксперт напомнил, что в 2000 году доллар стоил 31 рубль. К 2014 году, исходя из инфляции за каждый год (5% примерно), рубль должен был ослабеть на 70%, что и произошло в конце 2014 года.