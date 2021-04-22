ПФР продлил дистанционное назначение пенсий и социальных выплат

Пенсионный фонд России (ПФР) продлил до конца года дистанционное назначение пенсий и социальных выплат, введённое в прошлом году. Об этом свидетельствует проект постановления фонда.

"Парламентская газета" составила список основных выплат, которые россияне могут получить, не выходя из дома.

Через сайт ПФР можно подать заявления о назначении и выплате пенсий по старости, по инвалидности, по потере кормильца и за выслугу лет, а также на всевозможные компенсации и пособия, положенные пенсионерам. Речь идёт о федеральной социальной доплате, ежемесячной денежной выплате, компенсации проезда к месту отпуска и обратно для жителей Крайнего Севера.

Также на сайте фонда можно оформить распоряжение материнским капиталом. Для ежемесячных выплат из материнского капитала, положенных малоимущим семьям, нужно подать отдельную заявку. Здесь же оформляется пособие по уходу за инвалидами и пожилыми старше 80 лет.

До 31 июля 2021 года есть возможность дистанционно встать на учёт в службе занятости (через портал "Работа в России"), после чего на портале госуслуг можно оставить заявку на получение пособия по безработице. Там же можно оформить выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.