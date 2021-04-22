Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бэк-вокалист Манижи незадолго до "Евровидения" угодил в реанимацию
Рубль резко укрепился на сворачивании российских войск
Беременная Горбань исполнила танец обнажённой — видео
Стал известен состав лыжной сборной России на олимпийский сезон
Диетолог: "Зелёный чай опасен при высоком гемоглобине"
Мария Порошина подстриглась "под мальчика"
Пошли на сокращение: Чехия снова вышлет российских дипломатов
Главное - без пике: Захарова оценила "манёвр" чешской дипломатии
Кислоты омега-3 замедляют процесс старения

ПФР продлил дистанционное назначение пенсий и социальных выплат

Экономика » Финансы » Деньги

Пенсионный фонд России (ПФР) продлил до конца года дистанционное назначение пенсий и социальных выплат, введённое в прошлом году. Об этом свидетельствует проект постановления фонда.

ПФР продлил дистанционное назначение пенсий и социальных выплат

"Парламентская газета" составила список основных выплат, которые россияне могут получить, не выходя из дома.

Через сайт ПФР можно подать заявления о назначении и выплате пенсий по старости, по инвалидности, по потере кормильца и за выслугу лет, а также на всевозможные компенсации и пособия, положенные пенсионерам. Речь идёт о федеральной социальной доплате, ежемесячной денежной выплате, компенсации проезда к месту отпуска и обратно для жителей Крайнего Севера.

Также на сайте фонда можно оформить распоряжение материнским капиталом. Для ежемесячных выплат из материнского капитала, положенных малоимущим семьям, нужно подать отдельную заявку. Здесь же оформляется пособие по уходу за инвалидами и пожилыми старше 80 лет.

До 31 июля 2021 года есть возможность дистанционно встать на учёт в службе занятости (через портал "Работа в России"), после чего на портале госуслуг можно оставить заявку на получение пособия по безработице. Там же можно оформить выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Стал известен состав лыжной сборной России на олимпийский сезон
ПФР продлил дистанционное назначение пенсий и социальных выплат
Мария Порошина подстриглась "под мальчика"
Диетолог: "Зелёный чай опасен при высоком гемоглобине"
Погода в ближайшие дни понравится не всем
Пошли на сокращение: Чехия снова вышлет российских дипломатов
Как школы заканчивают "коронавирусный" учебный год
Главное - без пике: Захарова оценила "манёвр" чешской дипломатии
Кислоты омега-3 замедляют процесс старения
После заявления певицы Наргиз в полицию заведено уголовное дело
Популярное
Новости Украины
Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому

Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным Собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.

Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому
Белоруссия на пороге исторических событий
Точка зрения
Белоруссия на пороге исторических событий
Мир. Новости мира
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: какие выводы можно сделать
Любовь Степушова "Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии Любовь Степушова Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: что известно
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Здоровье и профилактика
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников