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Депутаты и сенаторы задекларировали недвижимость за рубежом

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Согласно налоговой декларации о доходах и имуществе за 2020 год, заграничной недвижимостью владеют 12 депутатов Госдумы и пять членов Совета Федерации. Причём наиболее популярна у депутатов Испания.

Депутаты и сенаторы задекларировали недвижимость за рубежом

В частности, квартирами, земельными участками и жилыми домами в Испании владеют Андрей Барышев, Александр Брыксин, Валерий Газзаев, Константин Затулин и Аркадий Пономарев.

У Владимира Блоцкого имеется дом и земельный участок в Великобритании, у Татьяны Кривенко и Владислава Третьяка — квартиры в Латвии, у Юрия Олейникова - в Болгарии.

Кроме того, Сергею Крючеку принадлежит квартира на Украине, Отари Аршбе — доля в квартире в Грузии, Рифату Шайхутдинову — хутор в Финляндии.

Также руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и строительству Андрей Клишас владеет земельным участком и жилым домом в Швейцарии, его первый заместитель Любовь Глебова — недвижимостью в Германии.

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев имеет в собственности жилой дом в Великобритании, сенатор от Воронежской области Сергей Лукин — квартиру в Черногории, сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов — апартаменты в Болгарии.

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Автор: Анастасия Гостищева
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