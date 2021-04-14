Госдума отказалась освободить малоимущих россиян от уплаты НДФЛ

Госдума РФ отклонила законопроект, который освобождает зарплату на сумму до двукратного размера минимальной оплаты труда от налога на доходы физических лиц. Законопроект в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР.

Так как с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля, то законопроект освобождал от подоходного налога зарплату в размере до 25 584 рублей.

Авторы проекта закона заявляли, что его реализация могла стимулировать потребление, сократить социальные расходы на поддержку малоимущих и уменьшить расходы на администрирование налогов.

Против законопроекта выступили комитет Госдумы по бюджету и налогам, правительство и Счётная палата.

Как считает бюджетный комитет, предложенная инициатива может стимулировать работодателей снижать официально выплачиваемую заработную плату с целью уменьшения налоговой нагрузки.

Правительство и Счётная палата обратили внимание на то, что реализация проекта закона приведёт к сокращению доходов региональных и местных бюджетов. При этом авторы не указали источники компенсации выпадающих доходов.