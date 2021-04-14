Белоруссию подключат к СБП

Белоруссия станет первым государством, которое подключится к "Системе быстрых переводов" Центробанка РФ. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина.

В рамках "Системы быстрых платежей" (СБП) россияне могут отправлять деньги на банковские карты по номеру телефону. Как уточнила Бакина, россияне смогут переводить деньги белорусам по номеру телефона где-то с середины 2022 года.

Изменения заложены в стратегию развития Национальной платёжной системы до 2023 года, опубликованной регулятором.

В рамках этой стратегии Центробанк также собирается разработать мобильное приложение, через которое можно будет осуществлять переводы, оплачивать всевозможные товары и услуги. Таким образом будет решена проблема задвигания СБП в "дальний угол", чем успешно занимаются отдельные банки.

СБП начала полноценно работать в феврале 2019 года. С её помощью можно переводить деньги с карту на карту по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги по QR-коду.

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