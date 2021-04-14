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Россия оказалась лучшей страной для начала карьеры

Экономика

Лучшей страной для начала карьеры была названа Россия по версии американского журнала US News&World Report.

Вслед за ней "выстроились" Италия, Франция, Великобритания и Катар. Там же был проведен опрос о привлекательности для обучения иностранцев — и здесь наша страна оказалась десятой.

Среди самых могущественных государств у России третья строчка после США и Китая. В общем рейтинге лучших стран РФ заняла 24-е место. Первое место у Канады.

Опрос сформирован на данных примерно 17 тысяч человек. В критерии вошли условия и открытость бизнеса.

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Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева
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