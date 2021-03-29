ФНС и Минфин хотят ужесточить контроль за продавцами

Федеральная налоговая служба совместно с Министерством финансов подготовила законопроект об ужесточении правил применения контрольно-кассовой техники на рынках. Таким образом они хотят эффективнее бороться с "серым" денежным оборотом.

Как сообщает РБК, подготовленный документ предусматривает:

сокращение перечня случаев, при котором можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ);

подтверждение наличия ККТ перед заключением договора аренды;

постоянный контроль за наличием зарегистрированной ККТ;

запрет допуска на рынок лиц с приостановленной деятельностью;

"упрощённый" порядок привлечения продавцов к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе ФНС, предлагаемые изменения направлены на фактическую реализацию уже существующих норм. Действующее законодательство не регламентирует чёткие границы применения ККТ, поэтому недобросовестные продавцы пользуются льготами, не имея такого права.

Ещё в 2019 году Центробанк направил президенту письмо, раскрыв в нём подробности финансирования "серого" импорта и перевода денег за рубеж через крупнейшие российские рынки с ежемесячным оборотом более 10 млрд рублей. После этого президент поручил правительству и ФСБ разобраться с теневым оборотом денежных средств на рынках.