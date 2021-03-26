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Отключение от SWIFT отбросит банковскую систему в 90-е годы

Экономика

Российские власти должны дипломатией предотвратить отключение РФ от SWIFT, иначе банковская система будет отброшена до уровня 90-х годов. Также это приведёт к замедлению экономического роста.

Отключение от SWIFT отбросит банковскую систему в 90-е годы

Об этом РИА "Новости" рассказал управляющий партнер KRK Group Даниил Кириков.

Последнее время в СМИ вновь стали регулярно появляться сообщения, что Россию могут отключить от SWIFT в качестве одной из западных санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил ни одну из угроз.

По словам Кирикова, если это произойдёт, то в первую очередь значительно сократится количество международных банковских операций, клиентская активность упадёт.

Для граждан последствия будут ещё тяжелее. Возникнет дефицит продуктов и услуг, поскольку компании не смогут проводить международные платежи. Бизнес будет искать обходные пути, которые потребуют дополнительных расходов, которые лягут "частично или полностью на плечи клиентов" в виде роста стоимости товаров и услуг. Кроме того, сотни человек лишатся работы.

При этом эксперт допустил создание более или менее работающей системы внутри страны, но исключил вероятность того, что другие страны будут менять стандарты ради торговых отношений с Россией.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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