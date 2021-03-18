Аналитик назвала размер накоплений, позволяющий не работать

Размер накоплений, который позволяет полностью отказаться от работы, у каждого человека свой, но работать всё равно придётся. Хотя эта работа будет отличаться от обычной.

Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.

По её словам, имея накопления, нужно будет многому научиться, так как велик риск всё потерять.

Афанасьева обратила внимание на судьбы людей, которые срывали джек-пот в лотерее. Вне зависимости от размера выигрыша "деньги не пошли им впрок", утверждает она.

В действительности крупный выигрыш даёт определённую свободу — можно не бояться болезни, безработицы, заняться тем, на что раньше не хватало времени. Но работать всё равно придётся. В первую очередь, потребуется финансовое планирование, во вторую — текущий контроль за накоплениями. Поэтому нужно будет изучать законодательство, ситуацию в экономики и положение дел на фондовом рынке.

Грамотно инвестировать сбережения — целая наука. От многих факторов зависит, разместите ли вы деньги на банковском вкладе, вложите в облигации или другие активы. "Это огромная интеллектуальная работа", — считает Афанасьева. И её придётся делать, даже имея достаточную сумму, чтобы не работать.