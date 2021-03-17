Эксперт предостерёг начинающих инвесторов от спекуляций

Начать инвестировать можно с абсолютно любой суммы, главное — регулярность и понимание, что вы делаете. При этом следует отказаться от спекуляций, потому что 95% спекулянтов теряют свои деньги.

Об этом в беседе с "Правдой.Ру" рассказал автор и ведущий ток-шоу "Деньги не спят" Василий Олейник. По его словам, если покупать и продавать постоянно, то это всё равно приведёт к потере инвестиций.

Поэтому лучше всего выбрать несколько компаний и приобрести их акции, стать акционерами этих компаний. При этом купить акции можно вне зависимости от величины сбережений. "Без разницы, сколько вы зарабатываете. Если мало зарабатываете — можете мало позволить себе купить. Много зарабатываете — много можно позволить", — утверждает Олейник.

Он обратил внимание, что акции некоторых компаний стоят всего несколько десятков рублей, хотя есть и такие компании, стоимость акций которых исчисляется тысячами рублей. Но от цены акции не зависит получаемый доход — только от её динамики и выплачиваемых дивидендов.

Также Олейник посоветовал "не класть яйца в одну корзину", то есть не вкладывать все сбережения в акции одной компании, потому что с любой компанией в мире может случиться всё, что угодно. Взять к примеру компанию Nokia, которая в 2000 году была лидером на рынке телефонов. Сейчас она существует, но телефоны уже не продаёт.