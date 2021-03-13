Компания "Яндекс" ведёт переговоры о покупке банка "Акрополь". В прошлом году владельцем финансовой организации стал глава группы "Связной" Евгений Давыдович.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Bell. По информации издания, сделка находится в состоянии проверки и в ближайшие несколько дней представители банка подпишут договор купли-продажи.
В пресс-службе "Яндекса" сообщили РИА "Новости", что их интересует получение банковской лицензии.
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