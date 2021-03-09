Рекордный рост кредитования МСБ может стать проблемой для банков

Активное кредитование малого и среднего бизнеса может повысить риски для банков, считают в международном рейтинговом агентстве Moody's Investors Service. Оно маскирует увеличение просроченной задолженности в сегменте.

Как сообщал ранее Центробанк РФ, совокупный объём кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), в 2020 году вырос на 23%. При этом кредиты МСБ более рискованные, чем ссуды физическим лицам и крупным компаниям, даже при более благоприятной экономической ситуации. Чаще всего они не обеспечены залогом, а у самих заёмщиков меньше возможностей рефинансировать долги на рынке капитала, сообщает Frank Media. В итоге доля просроченной задолженности в сегменте МСБ составляет 11% против 6,3% по кредитам крупным компаниям и 4,7% — по займам физических лиц.

Стоит также отметить, что кредитование МСБ интересно самим банкам: прошлогодний рост обусловлен не только государственными льготными программами. В частности, в декабре 2020 года ставки по кредитам МСБ на срок до одного года были выше на 2,17 процентного пункта, чем для крупных компаний, на срок свыше одного года — на 1,15 процентного пункта.

В то же время именно льготное кредитование может привести в будущем к банковским проблемам. По данным Frank RG и Объединенного кредитного бюро, доля ранней просрочки по льготным кредитам через восемь месяцев после их выдачи достигла 1,57%.