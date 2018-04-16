Автоэксперты назвали "Ниву" и "буханку" лучшими внедорожниками

В список лучших внедорожников российского попали шесть транспортных средств.

По данным экспертов, первое место занимает LADA 4×4. Автомобиль возглавил рейтинг благодаря достаточно большому клиренсу (205 мм), полному приводу, а также бюджетной цене.

Вторым по списку стал Chevrolet Niva, однако, у машины есть небольшой минус - устаревший 1.7 литровый моторе мощностью 80 лошадиных сил.

Далее в списке следует УАЗ "Патриот", а четвертую позицию заняли сразу два внедорожника - лёгкий грузовик ГАЗ 4WD и микроавтобус Соболь 4×4.

На пятом месте оказался проверенный временем многоцелевой УАЗ 2206, также известный как "Буханка".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что автоэксперты назвали самые популярные марки внедорожников в России в 2017 году. Лидером продаж стал Renault. Автоконцерну из Франции удалось продать в нашей стране в январе - сентябре 53 тысячи автомобилей.

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