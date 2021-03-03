Бизнес выступил против разрыва соглашения с Нидерландами

Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой не разрывать налоговое соглашение с Нидерландами. По мнению бизнесменов, это приведёт к ряду негативных последствий.

Как сообщают Известия, обращение к премьеру направил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В нём говорится, что разрыв соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения может сократить инвестиционную активность, снизить котировки акций компаний, которые выбрали Нидерланды в качестве юрисдикции для их первичного размещения, и уменьшить дивидендный поток в Россию. Кроме того, это вызовет проблемы с определением резидентства и двойному налогообложению физических лиц, получающих доходы из Нидерландов.

Аналогичной позиции придерживаются и в Ассоциации европейского бизнеса. Генеральный директор ассоциации Тадзио Шиллинг выступила за сохранение налогового соглашения, поскольку его разрыв приведёт к снижению экономической активности иностранных инвесторов в России.

Министерство финансов РФ в августе прошлого года предложило Нидерландам пересмотреть соглашение на условиях, аналогичных уже заключённым с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Но Нидерланды отказались, и Минфин запустил процедуру разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения.