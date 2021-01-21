Невзирая на сложности с бюджетом, рекорды госдолга и "сокрушительные" расходы по преодолению пандемии, властям США стоит вернуться к старой практике и влить в экономику как можно больше денег, создав своего рода "денежный водопад".
Именно вливание денег поможет стране пережить кризисное время, а в дальнейшем сулит немало выгод. Такого мнения придерживается экс-глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Напомним, что Йеллен считается кандидатом на пост главы Минфина США.
Обсуждая вопрос финансов в Сенате, Йеллен подчеркнула: не нужно ужиматься, нужно играть по-крупному.
"Без дальнейших серьёзных действий мы рискуем оказаться перед продолжительной и болезненной рецессией, что впоследствии приведет к долгосрочному ущербу нашей экономике.
Ни избранный президент, ни я не предлагаем этот пакет помощи без учета долгового бремени страны.
Но прямо сейчас, когда процентные ставки находятся на исторически низком уровне, самое разумное, что мы можем сделать, — это действовать по-крупному", — высказала мнение Йеллен.
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.