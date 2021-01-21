Игра по-крупному: экономику Штатов хотят спасать "денежным водопадом"

Невзирая на сложности с бюджетом, рекорды госдолга и "сокрушительные" расходы по преодолению пандемии, властям США стоит вернуться к старой практике и влить в экономику как можно больше денег, создав своего рода "денежный водопад".

Именно вливание денег поможет стране пережить кризисное время, а в дальнейшем сулит немало выгод. Такого мнения придерживается экс-глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Напомним, что Йеллен считается кандидатом на пост главы Минфина США.

Обсуждая вопрос финансов в Сенате, Йеллен подчеркнула: не нужно ужиматься, нужно играть по-крупному.