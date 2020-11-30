Мишустин: мы должны исключить доллар из расчётов внутри ШОС

Отказ от доллара и замена его национальными валютами при взаиморасчётах - одна из перспективных целей сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Так заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече глав правительств стран-членов этой группы.

"Разработка альтернативных платежей, не зависящих от доллара, является еще одной важной проблемой. Мы рассматриваем как перспективное расширение взаимных платежей в национальных валютах", - сказал глава российского кабмина.

Мишустин подчеркнул, что страны-члены ШОС должны выработать скоординированный подход в этом вопросе, прежде чем обсуждать механизмы финансирования проектов в организации.

Напомним: