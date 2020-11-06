Специалисты Высшей школы экономики предложили повысить налоговую ставку на неинвестируемые личные доходы в размере более 12 и 24 млн руб. в год до 20-24%.
Кроме того, экономисты выступили с инициативой повысить до 24 или 30% налог на неинвестируемую прибыль компаний. Специалисты считают, что данная мера позволит удержать капитал внутри страны.
Данную инициативу в интервью "Радио 1" прокомментировал инвестиционный банкир, профессор ВШЭ и автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган.
Эксперт считает, что для того чтобы заинтересовать инвесторов, более эффективен был бы метод пряника, а не кнута.
"У меня только один вопрос: почему у нас всегда используется только метод кнута? Почему нельзя воспользоваться методом пряника: ввести стимулирование? Метод пряника прекрасно действует! Мы хотим предотвратить бегство капиталов? Так давайте заинтересуем нашего российского инвестора, чтобы он вкладывал деньги. Придумаем тебе ещё что-то хорошее. Ведь метод пряника очень хорошо действует. К примеру: вы проинвестировали какие-то деньги в предприятие — в развитие основных средств производства, в инновации и так далее. Пусть государстве сделает вам ускоренную норму амортизации. Это первое. Второе, что можно сделать: если идёт программа модернизации производства, почему нельзя включить государственное стимулирование в виде совместного финансирования? Хотим простимулировать инвестиции — даём дешёвый кредит. Эти методы возможны: мягкое стимулирование, которое делает инвестиции более выгодными", — пояснил собеседник "Радио 1" Евгений Коган.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".