"Пряник, а не кнут": эксперт объяснил, как заинтересовать инвесторов

Специалисты Высшей школы экономики предложили повысить налоговую ставку на неинвестируемые личные доходы в размере более 12 и 24 млн руб. в год до 20-24%.

Кроме того, экономисты выступили с инициативой повысить до 24 или 30% налог на неинвестируемую прибыль компаний. Специалисты считают, что данная мера позволит удержать капитал внутри страны.

Данную инициативу в интервью "Радио 1" прокомментировал инвестиционный банкир, профессор ВШЭ и автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган.

Эксперт считает, что для того чтобы заинтересовать инвесторов, более эффективен был бы метод пряника, а не кнута.