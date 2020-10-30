Центральные банки ряда стран продают золото впервые за 10 лет

Центробанки по всему миру впервые за десятилетие начали продавать золото из своих резервов из-за высокой цены на металл.

Об этом говорится в докладе Всемирного совета по золоту (ОГК).

"Чистые продажи составили 12,1 тонны слитков в третьем квартале года. Основными странами-продавцами драгоценного металла в третьем квартале этого года были Узбекистан и Турция, которые продали 35 и 22 тонны соответственно.Россия продала за тот же период 1,2 тонны золота впервые за 13 лет", — написано в отчете ОГК.

Согласно опубликованному документу, несколько золотодобывающих стран решили продать драгоценный металл, воспользовавшись его высокой ценой, чтобы тем самым смягчить последствия пандемии covidarum-19 для их национальной экономики.

"Неудивительно, что, учитывая обстоятельства, банки могут прибегнуть к своим золотым резервам, — цитирует Bloomberg главного аналитика ОГК Луизу Стрит. — Практически все продажи поступают от банков, которые покупают из внутренних источников, используя высокую цену на золото".

Общая закупка по миру в 2020 году составила 141,9 тонны золота.