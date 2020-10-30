Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Ирина Понаровская судится из-за пенсии в пять тысяч рублей
Найк Борзов поставил Путину "неуд"
Итоги выборов на Украине: страна трещит по швам
В Новой Зеландии прошёл референдум об эвтаназии. Люди сказали "да"
Сербы намекнули на возвращение Косово. Приштина негодует
В Татарстане младенец умер в больнице после родов, принятых уборщицей
В Китае задержали мужчину, который сбрасывал деньги из окна на прохожих
Лукашенко: Польша наступила в собственный капкан, роя мне яму
Военные лётчики отработали посадку на условно заражённый аэродром

Центральные банки ряда стран продают золото впервые за 10 лет

Центробанки по всему миру впервые за десятилетие начали продавать золото из своих резервов из-за высокой цены на металл.

Центральные банки ряда стран продают золото впервые за 10 лет

Об этом говорится в докладе Всемирного совета по золоту (ОГК).

"Чистые продажи составили 12,1 тонны слитков в третьем квартале года. Основными странами-продавцами драгоценного металла в третьем квартале этого года были Узбекистан и Турция, которые продали 35 и 22 тонны соответственно.Россия продала за тот же период 1,2 тонны золота впервые за 13 лет", — написано в отчете ОГК.

Согласно опубликованному документу, несколько золотодобывающих стран решили продать драгоценный металл, воспользовавшись его высокой ценой, чтобы тем самым смягчить последствия пандемии covidarum-19 для их национальной экономики.

"Неудивительно, что, учитывая обстоятельства, банки могут прибегнуть к своим золотым резервам, — цитирует Bloomberg главного аналитика ОГК Луизу Стрит. — Практически все продажи поступают от банков, которые покупают из внутренних источников, используя высокую цену на золото".

Общая закупка по миру в 2020 году составила 141,9 тонны золота.

Последние материалы
Центральные банки ряда стран продают золото впервые за 10 лет
В Китае задержали мужчину, который сбрасывал деньги из окна на прохожих
Лукашенко: Польша наступила в собственный капкан, роя мне яму
Военные лётчики отработали посадку на условно заражённый аэродром
Синоптики прогнозируют аномальный ноябрь
Лукашенко поговорил с Помпео и частично закрыл "для соседей" границы
Самый странный кальмар Спирула впервые снят на видео
США успешно испытали баллистическую ракету Minuteman III
Сеть Walmart изъяла огнестрельное оружие и боеприпасы из магазинов США
Банда телефонных аферистов задержана в Подмосковье
Популярное
Новости Белоруссии
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить

В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.

Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
Пир во время чумы. Кардашьян осудили за кутёж
Зарубежный
Пир во время чумы. Кардашьян осудили за кутёж
Ближний Восток
Казахстан и Узбекистан идут по опасной тропе военного сотрудничества с Турцией
Политика. Новости и аналитика
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер Кристина Важенина Польский режиссер Томек Багиньский: "У нашего "Ведьмака" правильное сердце" Кристина Важенина Василий Амирджанов Макрон поставил на кон республиканские ценности Василий Амирджанов
Комментарии
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
Макрон поставил на кон республиканские ценности
Казахстан и Узбекистан идут по опасной тропе военного сотрудничества с Турцией
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Коллапс системы здравоохранения ожидается не только в Омске
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Должна ли Россия осуждать пакт Молотова-Риббентропа?
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Депутат Думы от ЛДПР на тему пенсий занялся словоблудием
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников