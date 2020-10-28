Электронные кражи средств банков происходят в большинстве случаев через заражение корпоративной сетевой инфраструктуры вредоносными письмами. Всплеск таких преступлений в России пришёлся на весенне-летний период.
Специалисты полагают, что активность мошенников может возрасти с возвратом жёстких ограничительных мер по коронавирусу.
"Это связано с общими тенденциями в мире информационных технологий. Однозначно сказать, что вторая волна коронавируса является причиной повышения, — нельзя", — рассказал РИА "Новости" директор департамента информационной безопасности банка "Открытие" Илья Сулоев.
Двукратный всплеск активности банковских мошенников произошёл в первую волну пандемии.
"Количество писем от мошенников в первую волну пандемии увеличилось примерно в два раза, и спада мы пока не наблюдаем. Число фишинговых атак с тематикой второй волны коронавируса вырастет в случае внедрения жестких ограничительных мер ", — считает управляющий директор "Абсолют банка" Олег Кусеров.
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