Банковские мошенники станут активнее при новой самоизоляции

Электронные кражи средств банков происходят в большинстве случаев через заражение корпоративной сетевой инфраструктуры вредоносными письмами. Всплеск таких преступлений в России пришёлся на весенне-летний период.

Специалисты полагают, что активность мошенников может возрасти с возвратом жёстких ограничительных мер по коронавирусу.

"Это связано с общими тенденциями в мире информационных технологий. Однозначно сказать, что вторая волна коронавируса является причиной повышения, — нельзя", — рассказал РИА "Новости" директор департамента информационной безопасности банка "Открытие" Илья Сулоев.

Двукратный всплеск активности банковских мошенников произошёл в первую волну пандемии.